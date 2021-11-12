為了對抗物價上漲，經濟部今晚Call來六大賣場，包括全聯、家樂福、美廉社、愛買、大潤發、楓康超市到該部開會，討論推平價商品給民眾，但是龍頭好市多沒有參與。會後出席六大業者同意，從下周起到年底前，配合設置「民生商品抗漲區」與「標示抗漲商品」，讓消費者挑選平價與實惠民生用品。

經濟部長王美花昨表達要找大賣場業者設平價專區，今天立刻行動邀業者進經濟部，商討如何設置抗漲區域或提供明確標示資訊。

會中各家通路業者先說明，原本就有各自的平價及折扣機制，例如不調價的「安心價」、買一送一、可換現金的紅利店數機制等等。王美花則請各家將平價、抗漲商品做進一步的清楚標示跟整合。

會後六大賣場同意配合，願意設置「民生商品抗漲區區」，或在各類商品區「標示優惠抗漲商品」，同時在店面中顯眼及入口處提供清楚資訊。官員說明，例如業者可以在未漲商品貼上黃標紅標，以利民眾挑選。

至於抗漲商品類別，將以民生主力商品，例如食用油、泡麵、麵條、衛生紙、或當季指標商品為主。特定商品品項或品牌，則由廠商及業者視商業機制調整。

各家賣場及超市預計從下週開始實施，至少實施到年底，後續視發展滾動檢討，想繼續延長，經濟部也樂觀其成。

經濟部官員強調：「我們尊重市場機制」，會議目的主要是希望提供消費者正確資訊，因為這波漲價商品並非全面，有的漲，有的沒漲，因此希望業者把維持原價的商品，以專區或標示方式，讓消費者方便選擇。

之後經濟部會繼續找連鎖餐飲業者研商，同樣希望業者標示或促銷未漲餐點與食物，並由該部協助宣傳。