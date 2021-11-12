捲入毆打台中男大生致昏迷的瑪莎拉蒂張姓富少前科累累，除了2019年在軍中以鐵凳砸同袍遭處拘役65日之外，張男另涉暴力討債一案正在審理中，據了解，張男經營博弈網站，以5打1的方式稱「要把對方打死」，強逼欠債的男子簽下共計300萬的本票。

起訴書指出，張男與人合夥經營博奕網站，一名洪姓男子去年介紹陳姓男子來下注運動賭盤，未料陳男下注109萬元賭輸不償債，還銷聲匿跡，引發張男不滿，便於同年12月15日夥同其他人相約洪男討債。

檢警調查，張男找來紀姓、陳姓、魏姓、顏姓等人助陣，先是要求洪簽下30張10萬元的本票，但洪男不願意，認為「欠多少錢就簽多少錢」，未料談判破裂，一夥人竟強行搶走洪男的手機，以5打1的方式，持椅子把洪男打到骨盆、下背及頭部等多處受傷，過程中張男等還恐嚇「要打死你」、「把你帶到山上打」，讓洪男相當害怕，決定報警。

案經張男報警，而台中地檢署於今年6月偵查終結，依強制、恐嚇等罪起訴張男等人，現正審理中。另因張與洪男已達成和解並撤告，傷害罪部分未起訴，檢警也持續針對張男經營的博弈網站深入追查中。