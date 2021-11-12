財政部10月啟動「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」，將針對全國持有非自住房屋10戶以上者，全面查核房租收入，財政部長蘇建榮11日備詢時，被問及是否會將囤10戶擴大至5戶，蘇建榮表示，也將擴大查稅範圍至持有5戶以上者。

《工商時報》報導，依財政部房屋稅籍統計，排除自住、無法利用面積等情況後，全台有約50.2萬人持有非自住房屋，其中10戶以上達1734人，截至10月，自動補繳的案件已超過50件，預計於2022年4月可掌握確切補稅金額。

此外，據財政資訊中心統計，全台個人持有非自住屋達5戶以上者約9400人，排除持有10戶以上的1734人，剩下7666人亦會優先選案查核對象。

蘇建榮11日備詢時表示，將擴大查核房東租賃收入，除了針對持有非自住房屋達10戶以上者進行專案精準查核，也將針對持有5戶以上約7666人列入查核範圍，但由於人數過多，將會已採選案查核，不會普查。

財政部官員補充，國稅局現行查核房屋租賃所得大多為透過承租營業人申報扣繳資料，及特定檢舉案件掌握稅基，近一年才依全國個人歸戶的囤房大戶或5戶以上多屋族深入查核。