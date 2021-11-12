因為新冠肺炎疫情停辦2年的金門馬拉松回來了！隨著疫情趨緩，2022年金門馬拉松預定1月15、16日開跑，競賽組限額3500名將在15日晚上6點開放線上報名，休閒組限額11000人則是16日晚上6點開放線上報名，想要欣賞戰地風光、品嘗戰地美食的跑者可得好好把握了！

2008年開辦的金們馬拉松，明年邁入第15屆，在擁有戰地風情的優勢下已成為國內最具知名度之一的馬拉松賽事，路跑協會秘書長陳華恆表示，2022金門馬拉松分為4組，15日是休閒組，讓參賽者可以享受離島的清新空氣、感受到金門居民的熱情，比賽結束後還能漫步在戰地街道，嚐嚐隱藏式美食。

陳華恆說，競賽組第一階段金門籍縣民優先報名1500人名額已全部秒殺，第二階段競賽組3500人名額15日晚上開放報名，馬拉松路線有別以往，改從金湖綜合體育館前鳴槍出發，依序跑往金寧、金城方向，再繞向太武山下折返，不僅景色優美，且舒適度提升，盼能帶給跑者最美好的參賽回憶。