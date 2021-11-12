明年1月4日憲法訴訟新制施行，明定憲法法庭應於受理聲請案件後，於憲法法庭網站公開聲請書及答辯書等，為了銜接新制度，司法院大法官決議11日之後，聲請解釋案件經大法官審理並決議受理者，將在大法官網站陸續公開。

司法院大法官解釋，經公開書狀的受理案件，大法官都尚在審理中，續行審理的結果，大法官也可能另決議應不受理，必須以大法官最終的決定為準。

此外，公開聲請案件之聲請書等書狀，其內容可能涉及個人資料之保護或其他法定限制公開事項，而有不宜公開的情形，為衡平案件資訊公開與當事人或其他關係人之權益保護，適當遮掩後，就其他部分公開之。

憲法訴訟新制施行前，辦理大法官受理聲請解釋案件之書狀公開，對於聲請人或關係人個資保護權益及其他法定應限制公開事項，司法院將秉持相同的注意並比照公開辦法之規定，書狀均經適當遮掩限制公開事項後，公開在大法官網站。