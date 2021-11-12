證交所統計，11月12日加權指數收17518點，周漲221點、漲幅1.28％，寶島股價指數收19988.18點，蓄勢再戰2萬點整數，周漲250.6點、漲幅1.27％；另本周集中市場成交值為1.91兆億元，為近14周來最大量。

證交所表示，累計今年年初開盤迄今共210個交易日，集中市場總成交金額為84.65兆元，市場日均值為4030.94億元，股票成交量周轉率為183.04％。

產業別指數方面，本周漲幅以鋼鐵類指數上漲4.57％為最大，跌幅以電機機械類指數下跌3.69％為最大。

各產業上市股票成交金額前三名為：半導體類5670.25億元，占全體上市股票交易金額30.67％；航運類4320.51億元，占比23.37％；電子零組件類1517.09億元，占比8.2％。

本周成交量周轉率前三名產業為：航運類23.23％、化學工業類21.68％、光電類7.28％。

2021年11月12日全體上市公司市場總值為新台幣53兆9125.19億元，較上週(2021年11月5日)市值53兆2331.10億元增加6794.09億元，增幅約為1.28％。