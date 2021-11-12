今天(12日)華南水氣移入，中部以北、東部及恆春半島都有降雨情形發生。中央氣象局表示，今晚至明天(13日)又會有一波華南水氣通過台灣上空，台北到嘉義、宜蘭到台東、澎金馬都有下雨機會，各地早晚天氣仍涼，持續至下周一(15日)東北季風減弱，氣溫才會稍稍回升，而下周四(18日)可能會再受下一波東北季風影響而降溫。

中央氣象局定量降水預報。（圖／翻攝自中央氣象局）

明(13日)受東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部地區及恆春半島降雨機率提高，其中北海岸及宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率，南部地區如果水氣夠多，不排除也有零星飄雨的機會，而水氣在明天下半天起逐漸減少，降雨情形也會逐漸緩和下來。

溫度方面則和今天類似，中部以北及宜花地區低溫約17、18度，南部及臺東地區19至21度，白天高溫在北部及宜花地區約19至22度，中南部及臺東地區約25至28度。

周日(14日)北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；基隆北海岸、東半部、大臺北地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周一(15日)起東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼，15日至17日北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。18日另一東北季風增強，19日東北季風影響，北臺灣天氣又會轉涼。