總獎金300萬元的仰德菁英賽今天在台北高爾夫球場進行的最後一回合決賽，方胤人穩定揮桿，打出平標準桿的72桿，以4回合總桿低於標準桿9桿的279桿，一路領先，以6桿優勢贏得個人6年職業生涯首冠，抱走冠軍獎盃與獎金50萬元；沈威成揮出72桿丶林永龍交出74桿，兩人同以4回合低於標準桿3桿的285桿，並列亞軍，各獲得獎金20.5萬元。

方胤人賽後表示，今天在最後一回合決賽就穩穩地打，依照自己的節奏打，前9洞C區能打出低於標準桿1桿的成績已經超出預期，並帶給自己很大信心，後9洞雖然有一度因為緊張，開球有點狀況，如第12及15洞因風向亂，不易掌握，都開歪了，但是第12洞的一記30呎長推進洞，竟然救帕，讓他覺得真是老天爺幫忙。而在5桿洞的第15洞雖然吞下柏忌，但是卻在下一個5桿洞第16洞也是開球歪右邊後，仍能保持冷靜，決定不要硬拼，最後收帕後，領先差距已拉大為六桿，只餘最後兩洞，心裡才篤定能奪冠了。

方胤人提及，這場比賽確實擁有不少主場優勢，「有一半以上的主場優勢！」他在業餘及職業生涯曾拿過三次冠軍，都是在台北球場拿下的，包括業餘時期的台青盃丶2018年ThreeBond封關賽菁英挑戰賽與這場比賽；這也是他自2015年轉為職業後的首個正式公開賽冠軍；正如他在頒獎典禮時感謝他的台北球場總教練沈忠賢時說的：「老師！謝謝！我終於贏了！」