大牙、周孝安與《台灣名人堂》主持人侯乃榕合影。（台視提供） 。（台視提供）

大牙、周孝安上侯乃榕主持的《台灣名人堂》。（台視提供）

台視《台灣名人堂》明(13日)將專訪8點檔《一個屋簷下》主角周孝安、周宜霈（大牙），2人分享剛出道時吃過不少苦頭，周孝安在菜鳥時期省吃儉用，即便當日戲份已拍完仍想辦法留在片場，甚至故意和前輩請教演技，只為多拿一個便當；而大牙因作品多為反派，下戲後常鎖在房間關燈喝酒，對於網路惡評，她無奈說：「如果是對著角色罵，我覺得沒有問題，但讓我覺得在罵本人的話我會很崩潰，因為編劇的指令就是這樣。」

周孝安與大牙相識多年，卻頭一回合作拍戲，周孝安透露曾無意間看到一場大牙被浸豬籠的戲，此後對這個「小時候」認識的朋友刮目相看，笑說：「從綜藝轉型到演員，看到她的投入與熱誠。」而周孝安對戲劇的熱愛與堅持也不容小覷，他在拍《一個屋簷下》曾因牙痛導致拍戲時「表情扭曲」，於是趕緊到附近牙醫接受治療，沒想到麻醉一退全身抖個不停「好像被附身一樣」，但敬業的他仍堅持拍完。

近日升格人父的周孝安也感性表示：「不管今天工作再怎麼累，我回家一定事先抱小孩。」接著詢問太太還有沒有需要幫忙的家事，他心疼表示：「只要是需要勞力的事，我都盡量趕快做完，看到太太辛苦生產過程，覺得很心疼、珍惜她，也更敬佩天下的媽媽。」寵妻之情不言而喻。以上內容於今（13日）晚10點在台視新聞台播出。