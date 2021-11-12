教育部今(12)日公布學習歷程檔案懲處結果，由國教署長彭富源自請記過處分，且國教署將不再與暨大續約辦理公版模組計畫，教團與學界批評如此作法過於馬虎，使用該版本的學生不知將承接使用哪家新系統，甚至如果相同情況發生在升學考試期間，後果將無法想像，學子與高中端權益被漠視，不是署長一人扛起責任就能解決。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，當前最大的問題還是在資安，教育部宣布終止與暨南大學合作公版計畫，卻沒有說明使用該版本的學生、高中如何轉移資料，甚至改變版本所產生的費用是多少？又該由誰埋單？都沒有講清楚，然而這些卻是高中端最想知道的事情。

侯俊良提到，目前結果即便是由國教署長一肩扛起，「懲處，重點是要在效果」，由於此案涉及大批學生，所幸事件爆發還沒到大學考招的關鍵時間，假設全國破萬筆考生升學資料遺失在考試期間，實在無法想像，學子權益將受到如何的損害。

國教行動聯盟理事長陳鐵虎認為，此事由國教署長扛起所有責任，「還不夠！」教育部已嚴重丟失公信力，如今單方面宣布停止與暨南大學合作公版計畫，後續將由哪個民間單位承接？會不會隨便找民間代理商接手負責？高中端與學生使用上，是否能契合？是所有高中職、學生與家長想知道的答案。

台大電資學院院長張耀文認為，學習歷程檔案的建置，根本是浪費公帑和勞民傷財，無法提升教育內涵，還為高中端與學生造成嚴重的經濟負擔，「是個錯誤的政策」，而大筆檔案遺失，即便能救回，當然也可能被侵入、竄改、甚至販賣，造成的是教育部大大丟失公信力。

張耀文提到，教育部對此僅宣布國教署長自請記過，還有宣布與終止與暨南大學合作，如此懲處僅是「鋸箭式的處理」，對學習歷程政策，難因此有所改善。