觀察今年來主要投資級債券表現，受到通膨走升、殖利率上行的影響，投資級債表現雖然相對受到壓抑，不過在疫情發展持續變化、全球景氣復甦放緩等不確定性猶存下，市場仍有避險需求，因此資產品質較佳的投資級債仍可望有所支撐。其中，金融次順位債因在信評上具備優勢，同時又具有高息收的特性，因此今年來表現又相較一般投資級債受到青睞，指數漲幅主要投資級債券指數中表現最佳。

以投信發行的全球型投資級債券基金表現來看，今年至今也是以金融債基金表現最為突出，以美元累積型及新台幣累積型來看，群益全球策略收益金融債券A(累積型-美元)今年來累積漲幅近0.91％，不僅是少數維持正報酬的產品，也為同類型基金中表現最佳。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，美國聯準會正式宣布啟動縮減QE，將自11月晚些時候開始，不過聯準會也提及並未預設Taper路徑，未來若經濟前景發生變化，也將適時調整購買步伐，並重申將容忍通膨適度高於央行目標一段時間，強調投資人不應將縮減QE視為升息即將到來的訊號，偏鴿言論淡化提早升息的可能性。

整體來看，在聯準會採取循序漸進退場的期待下，同時金融市場也還具有不確定性，資金對穩健收益型產品需求仍在，因此，具收益優勢、波動相對低，且發債機構體質穩健之金融次順位債可望持續吸引市場關注。

徐建華指出，從產業面來看，全球金融產業多屬區域特許產業，受到各國家及國際機構監管，在嚴格協定以及定期壓力測試下，發債機構體質穩健且信評位處相對優勢。

就收益面而言，金融次順位債現階段市場平均值利率接近3.8％左右，較一般投資級債更顯收益優勢，且存續期間也較短，意味著其利率敏感度較低，因此，以目前的金融環境而言，仍有利於具有較高息收、較低存續期間的金融次順位債表現。