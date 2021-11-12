中芯國際第三季度財報營收、毛利率創新高，打敗市場預期，預期全年營收預估年增39%，毛利率維持在30%，加上在北京、上海與深圳的擴產計畫，有望未來幾年產能增加2倍、達月產能2.4萬片。不過，調研機構數據指出，今年晶圓代工廠擴大資本支出，比疫情前高出50%，但用在壓力最龐大的成熟製程，僅不到6分之1比重。

據《華爾街日報》報導，科技市場研究機構Gartner數據顯示，今年全球晶片製造業擴大資本支出、投入約1460億美元(約4兆元新台幣)，相當於比2020年增加約3分之1，比疫情前的2019年高50%，投資額也是5年前半導體產業資本支出的2倍多。

Gartner估計，在這個預期的龐大資本支出，目前面臨最大供貨壓力的成熟製程晶片的部分卻不到6分之1。比重這麼小，Gartner認為，短缺最嚴重的晶片使用較為成熟、採購成本較低的技術和設備來製造。由於成熟製程晶片售價只有幾美元，但這種情況也表明，考慮到利潤低、未來需求將大幅下降風險，許多半導體業者對於投入數以十億美元，來生產這種極為缺貨的晶片，抱持謹慎態度。

報告顯示，台積電、三星電子以及英特爾，占據2021年半導體產業資本支出的60%，這3家公司為先進製程晶片的競爭者，並用於擴張先進製程新產能與研發，但基本上先進製程晶片在供應上並沒有短缺問題。

半導體產業分析師指出，這代表汽車、家用電器以及小型電子產品的成熟製程晶片持續供應緊張，這也表明缺料問題將仍是漫長問題。報導指出，這種資源錯配的結果，反應全球晶片供應的不平衡，在高達4640億美元產值的半導體產業，並非所有晶片都平等。

不過，聯電、格羅方德、中芯國際等成熟製程為營運主體的晶圓代工廠，聯電在今年的資本支出達到23億美元，創下放棄先進製程研發以來最高紀錄，聯電也攜手8大客戶，擴充在台南科學園區的12吋廠 Fab 12A P6廠區的產能，以給予優先提供產能的合作關係，不僅協助客戶確保產能供應，聯電也因此穩定營運。據科技新報報導，近期傳出聯電將在2022年第一季漲價10%，3大長約客戶訂單也沒有減少的情況下，抵抗市場面臨逆風的說法。

市場人士指出，聯電提供的電源管理 IC、網通 IC、汽車 IC產能都相當緊缺，短料也沒有面臨修正風險，加上2023年產能也在8大客戶支持下，讓聯電能減少半導體產能大量開出後面臨的巨大修正。