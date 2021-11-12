瑪莎拉蒂3名惡少因行車糾紛，將宋姓男大生打到命危，引起全民憤慨，其中當晚駕駛瑪莎拉蒂的李男父母今天(12日)也出面道歉，不過畫面中一個舉動，卻讓大家看了都相當辛酸，直呼李男父母真的很無辜。

3名惡少成為全民公敵，背景也紛紛被起底，遭外界直指全都是富二代。李男也被爆出是南投車床工廠二代。對此李男父母表示，工廠因為還有貸款緣故，員工只有他們兩老，連第三個人都請不起，絕對不是有錢人，兒子出事也是看了新聞報導出全名才知道。

李男母親說，兒子從小就很叛逆，雖然國小時還會勉強聽話，但到國中就完全管不動，甚至開口索求機車，但她認為兒子未成年沒駕照因而拒絕，沒想到兒子發怒，從此不再理會家人，高中畢業後就離家打工，斷絕關係，也沒跟家裡拿過錢，但血緣關係切不斷，他們會向宋姓大學生以及親屬道歉，也會去祈禱宋男早日康復。

影片曝光後，不少網友相當同情李男父母，更直指李男父母眼神相當悲痛無奈，語氣也非常誠懇，相信是真的很無辜，紛紛留言表示：「兩老看起來就是純樸的古意人，別為難他們了」、「這兩位父母比另外兩個的家長好多了，不會扯一堆有的沒的」、「不像淨水行那個還說小孩很乖，喝酒鬧來鬧去都很正常」、「看的出來這個父母很無奈，心很痛」。