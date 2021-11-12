與小鐘對戰，李易（右）動作快狠準。（台視提供）

鮪魚（左）和小鐘當《綜藝3國智》守關大魔王。（台視提供）

台視《綜藝3國智》邀小鐘和鮪魚擔任守關魔王。小鐘之前在節目中的表現普普，經常以掉漆成績被大夥嘲笑，而守關魔王最重要的任務便是拉高過關門檻，以防讓主持群太早收工。王少偉笑的合不攏嘴，說：「看到這個陣容就知道可以下班了！」黃豪平也笑虧小鐘這位魔王應該算是輕鬆、當的很廢，大家應該可以早點下班了。小鐘則是有另一番解釋：「上次會這麼爛，因為是跟潘若迪一起，這次是跟鮪魚一起搭擋那不一樣啦！」

鮪魚也顯得相當有幹勁，興奮說：「我也算是強棒，前面幾次來錄影，我都超早就下班了。」小鐘透露2人合作8年、默契也培養了8年，還打趣表示：「製作單位早在1個月前，就告訴我們今天要玩哪些遊戲，在家練習很久了，就是為了要防止你們過關。」鮪魚聽到這番話開始有點心虛，忍不住說：「你這樣講，萬一我們成績很爛會看起來更慘耶！」

小鐘和鮪魚隨後在蒙眼猜拳的關卡，就遭到李易的震撼教育。遊戲關卡必須蒙眼猜拳，兩人需要用手觸摸的方式得知對方出拳內容，再決定要用軟棒攻擊或用臉盆防守，鮪魚和李易對戰先是拿下第一回合勝利，隨後因為反應不及，被軟棒擦邊打到手。鮪魚摘下眼罩時，一臉驚恐還被發現淚眼汪汪，黃豪平驚問：「你是不是哭了？」鮪魚隨即表示：「有嚇到！」

小鐘接著挑戰李易，可惜反應慢半拍防守失敗，而更令人驚訝的是，李易一出手就把鐵製臉盆打出一個大凹洞，大夥驚呼之餘，李易連忙澄清：「那是因為我的手敲到鐵盆了啦！」威廉則是在一旁開玩笑稱：「易哥，你不能一拿到棒子就起歹念啦！」以上內容於明（13日）晚8點在台視播出。