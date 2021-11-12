「購後付款」（Buy now Pay laterBNPL）是疫情衍生的消費行為，消費者能先拿到商品、後續再選擇一次或分期付款。調研機構Cornerstone Advisors估計，2021年BNPL市場規模將達1000億美元，遠高於2020年的240億美元，由國際金融科技業Affirm、Afterpay、Quadpay、Klarna主導，部份金融科技新創事業準備以此商模，把BNPL模式導入電商支付，於明年初搶入台灣市場。業者分析，開發BNPL的成本低、分期付款吸引力大，基本上是動用個人信貸額度，對信用卡分期付款形成市場搶食。

由於亞馬遜和蘋果今年宣布與Affirm建立新的合作夥伴關係，而品牌消費品業Target、Macys、Gamestop、Foot Locker、Gucci 、Peloton最新宣布BNPL融資選項。此外，公用事業、房東、保險公司和汽車經銷商也正在與BNPL服務合作購買必需品，BNPL的適用標的隨著商業模式的成熟，以及電商消費的成長，市場不斷擴大。

金融主管指出，BNPL消費模式的關鍵在於個人的信用度，一般用戶經由各業者的APP使用，累積個人的信用分數，一如過去P2P模式的「有借、有還」，BNPL用戶也需要依序分期還款，創造自己的個人信用度。在實務運作上，分期償還的短期貸款，條款上可能會有很大差異，有些包括滯納金、但不包括利息，其他人則收取利息；有些向信保基金上報，有些則不報，已經引發監管機構提出消費者權益保護，要求更為嚴格管理業者。

近年來在英、美市場的運作經驗，發現另一項困擾：提供APP服務的金融科技業本身「初創條件」，經營尚未穩定，許多公司在經歷整併、出售，或結束營業。總部位於澳洲的全球BNPL大咖Afterpay，今年被私募基金Square 以 290億美元收購，其它BNPL業Affirm亦曾有4、500億美元的企業估值。這讓金融科技業眼睛為之一亮，認為這是新創企業規模快速成長的極佳方法，抱持極高興緻把BNPL商模在台灣市場落地。