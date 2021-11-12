陳立農近來釋出冬日暖心校園單曲〈不散〉，初冬之際推出暖心單曲，將陪伴著大家回顧這一年的收獲與成長。用一首歌唱給青春的我們。歲月使然，離別是人生中不停上演的戲碼，但要相信，離別的人也終將再見。少年用溫柔的聲音包覆情感，真摯的演繹關於「我們不散」的青春告白。

陳立農從八月首支單曲〈青春的酸也很甜〉上線，陳立農就曾在採訪中表示接下來的每個月都會有作品與大家見面。9月與王彥霖合作的婚禮祝福單曲〈今晚嫁給我吧〉，10月的生日單曲〈敬長大〉，到今日正式上線的冬日暖心校園單曲〈不散〉。陳立農都在堅守著他給粉絲們的約定，時至歲末，粉絲以盼的陳立農第二張全新個人專輯也即將出爐。

新歌透過悠揚的弦樂與清新的雙簧管及長笛相互交織，和諧而耐聽。歌詞中用「開滿蘆葦花的河堤岸」、「騎著單車回家路上」、「舊街商店張老闆」等生活場景，恰如其分的在腦海中構建出一副青春電影畫面，讓人不禁回想起那些美好舊時光裡的平凡小事情，而忍不住地嘴角揚起，意義非凡。