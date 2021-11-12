新銳創作歌手LEE推出新單曲〈荒島〉，日前拍攝MV致敬他最愛電影《奪魂鋸》、《隔離島》，只見LEE被綁上刑具、裝上機械義肢，女主角甚至差點生吃眼球，透過獵奇影像，傳達探索戀愛中暗黑心理。在MV中，女主角原本有生吃眼球的橋段，考量尺度後來並未使用。

LEE笑說：「我有試吃，其實是優格做的，口感還不錯。」 LEE還被安排綁縛於水池中設置的刑具椅上演唱，為了表達「被控制」的感受，導演也在LEE雙手裝上黑色的機械義肢，呈現一時之間動彈不得、無法控制自我的狀態，LEE表示戀人之間的拉扯，很像情緒勒索，「那種感覺好像你犯了什麼罪、或是因為你做得不夠好，因此要被懲罰。」

他們花費一整天拍攝MV，LEE直說感覺自己也快拍到精神分裂了，「但是蠻過癮的」，並分享〈荒島〉是一首在海上寫出來的歌，在疫情前，他和家人去旅遊，坐郵輪移動的過程中，有很長的時間都是在船上，「等待從A到B地，我常常待在甲板上看海，突然就產生了〈荒島〉的靈感。」

LEE日前釋出單曲前導影像，同門的周湯豪立即轉發相挺，還開玩笑叫LEE是師兄，周湯豪說：「你比我早進公司，你是師兄。」讓LEE直喊：「承受不起。」