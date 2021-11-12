現場約有5、60名民眾聚集，民眾紛紛排隊要讓國民黨副秘書長羅智強簽書。（陳夢茹攝）

國民黨副秘書長羅智強12日晚間夜宿在觀音區黨部門口。（陳夢茹攝）

國民黨副秘書長羅智強12日到觀音甘泉寺夜宿宣講，現場約有5、60名民眾聚集。他表示，民進黨網軍1450竟連國家地理頻道都出征，讓他看不下去直呼丟臉。

羅智強表示，桃園觀音藻礁面臨生態危機，全世界已經注意到，國家地理頻道報導藻礁也對此發出警告，卻被不知廉恥的1450出征，國家地理頻道沒有政治色彩、沒有黨派，1450跑去出征人家，丟臉丟到國外去。

「觀音鄉親的氣憤我感同身受！」羅智強說，三接破壞觀音藻礁，民進黨還想蓋四接，地點就選在基隆外木山，那剛好是他的家鄉，小時候最開心的時光莫過於和家人一起到外木山戲水，但四接要填掉18公頃的外木山海岸，他向現場鄉親喊話「你們守護觀塘藻礁也是守護外木山珊瑚礁」。

羅智強指出，民進黨最強的能力就是說謊，白說成黑、黑說成白，但能源問題口才再好都沒用，20％的能源缺口補不齊就想毀藻礁、毀珊瑚，總統蔡英文宣布2050年目標是淨零排碳，但能源缺口最後只得仰賴火力發電，火力全開之下，空汙越來越嚴重、肺腺癌越來越多、電費一定漲。

羅智強透露，睡凱道49天真的不容易，要適應車子呼嘯而過、地面震動，平均只能睡到3小時，民進黨金山銀山辦1場活動經費5800萬元，他睡凱道夜講免費，卻被民進黨恥笑寒酸，他反問「民進黨難道不是睡馬路起家的政黨嗎？竟恥笑別人赤腳捍衛自己的理念？」。

羅說民進黨會如此懼怕他事出有因，夜宿在凱道上的根本就是過去的民進黨，4個公投有3個是民進黨所提出，最開始反萊豬的是民進黨、喊出公投綁大選的也是民進黨、承諾永存藻礁的也是民進黨。

羅智強痛批民進黨能源政策錯誤賠上後代子孫的一切，要民眾跟他一起揭竿起義，今晚更將夜宿在觀音。議長邱奕勝、議員舒翠玲等人都到場聲援支持。