共機7架次擾台 空軍廣播驅離 20:522021/11/12 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機7架次擾台 空軍廣播驅離（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部晚間表示，中共解放軍空警-500機1架次、運-9通信對抗機1架次、殲-16機2架次、殲-11機2架次、運-8遠干機1架次，總計7架進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 一直在這裡 華航2022年月曆登場 備妥逾400億罰款 傳滴滴年底重啟叫車App 遭否認 #架次 #7架 #空軍 #廣播驅離 #2架 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台亞風能宣布進軍離岸風電 彰化外海畫環洋風場 13:592021/11/12 財經 戰火燒到全聯！千人要求下架百桂產品 各大通路回應了 00:352021/11/12 生活 返台人潮爆量 雲林防疫旅館已被預約一空 18:052021/11/12 生活 瑪拉歐斯 族語演說、傳承未來 04:102021/11/12 投資理財 Gogoro合歡山遠征Gogoro Network新設全台最高換電站 11:102021/11/12 生活 南韓進口「艾多美蜂蜜飲」驗出肝毒成分 3年已賣出逾千公噸 16:492021/11/12 生活 宏都拉斯總統葉南德茲訪台 桃園機場揮手致意 20:522021/11/12 政治 連千毅老司機經驗談 轟台中警太扯：打過架的都知涉殺人未遂 13:332021/11/12 社會 航空雙雄貨運價 18日起漲三成 04:102021/11/12 財經要聞 春節檢疫有10＋4還有7＋7 侯友宜都「忍不住」了 她傻眼：打疫苗做什麼 08:282021/11/12 政治 隱身廢棄越南美食館 高齡賭客群聚宛如「賭場養護中心」 14:402021/11/12 社會 政治熱門新聞 台中立委補選 郭正亮爆選情：這個人比較穩 - 政治 她爆陳時中嗨唱現場有傳播妹後 黃暐瀚發現一件怪事 - 政治 陳時中嗨唱喝酒影片為何此時流出？吳子嘉爆原因斷言：還有好戲上場 - 政治 蔡英文最新民調出爐後 網反應曝光 - 政治 民進黨空戰對顏寬恒傷很大？媒體人揭中二選民態度 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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