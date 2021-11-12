國防部晚間表示，中共解放軍空警-500機1架次、運-9通信對抗機1架次、殲-16機2架次、殲-11機2架次、運-8遠干機1架次，總計7架進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

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