蝦皮購物「11.11最強購物節」買氣再創新猷，台灣及東南亞地區在雙11期間內銷售出超過20億件商品，台灣消費力火力驚人，雙11活動開跑首2個小時達高峰，訂單數超越平日同時段40倍之多，消費者瞄準雙11當日一次購足下單，消費力道強勁！

今年雙11蝦皮購物也大手筆發出每人11張0元免運券，吸引了超過500萬人領券，總計發出超過全台總人口2倍的免運券張數，史上最高單日免運券張數也讓消費者盡情購物、滿載而歸；而超狂的商城8折券也大幅拉抬3C、家電等商品的訂單大爆發，dyson戴森台灣總代理恆隆行直營店、小米官方旗艦店、神腦生活、全國電子旗艦店等3C家電品牌與通路的銷售表現皆十分亮眼，顯見不少消費者看好雙11檔期的優惠力度，選擇在此時入手高單價的品牌商品。

蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示，數位經濟及電子商務蓬勃發展，今年雙11檔期，蝦皮購物便為新賣家帶來了超過18倍的業績漲幅，希望能持續將用戶引導到線上，讓更多人搭上電子商務的列車一起成長。

綜觀今年蝦皮購物雙11銷售狀況，業績表現最驚豔的的可數「iPhone13」系列手機，在雙11開跑前2小時便以每5秒賣1支的超狂速度領先眾人，也連帶拉抬周邊商品如AirPods Pro、螢幕保護貼、充電線等狂銷。

進一步分析發現，折扣超狂的「商城88折券」成功促使消費者鎖定高單價的3C及電器商品優先入手；而雙11當日的3C家電的銷售狂潮，也帶動神腦生活、小米官方旗艦店、dyson戴森台灣總代理恆隆行直營店、全國電子旗艦店等品牌業績穩坐全站前五，業績王Top10的10個席位中，有8個3C家電品牌一手包辦。

綜合通路品牌「愛買」殺出重圍，憑藉著商品多元、選擇豐富的優勢在眾多品牌中脫穎而出，於3C家電品牌中一枝獨秀，坐上業績王季軍的寶座；蝦皮購物觀察高額訂單的商品組成，不僅發現用戶花錢不手軟，更驚訝觀察到一名佛心老闆大手筆花了超過50萬，豪氣買下15張號稱「辦公椅界的愛馬仕」Herman Miller Aeron電腦椅，單張電腦椅售價高達3萬多元，寵愛員工超大氣。