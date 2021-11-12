炎亞綸近來推出新英文專輯《Vacation》，這回他與亦師亦友的前日本搖滾天團「JUDY AND MARY」吉他手TAKUYA以及與知名音樂人JerryC等攜手打造，歷經2年的台、日兩地錄製而成，炎亞綸因為疫情無法前往日本宣傳，鼓勵大家在旅遊禁令解除前，先用透過音樂進行悠遊度假之旅。

炎亞綸在疫情爆發前，時常走訪日本，這次發行他在日本製作的英文專輯，讓他直呼很想念日本，包括日本的溫泉、街道和百貨公司外，最讓他想念的是日本的拉麵，他笑說：「最想來一碗池袋東口，湯頭濃郁的拉麵。」

炎亞綸在新英文專輯中，首次嘗試創作英文歌詞，在語言上頗有天分的他，在寫中、英文歌詞都是順著靈感走，將心中真實的感受寫出來。新專輯的封面是他和愛犬Poti的生活日常，炎亞綸認為跟狗相處有非常多的靈感，例如懂得負責任的甜蜜、懂得狗眼神單純的心，「會想要花時間陪牠的感觸，反思人性單純有多麼可貴，都讓我非常有感受。」