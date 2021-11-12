高雄巿議員邱于軒12日接獲檢舉，指運發局副局長謝汀嵩在上班時間幫忙助選，甚至還有同為運發局的員工一搭一唱，邱于軒表示，已向人事處檢舉違反《公務人員行政中立法》，也要求巿政府調查清楚嚴厲整飾官箴。

邱于軒說，截圖的時間是下午3時41分，臉書的紀錄是2小時前，因此合理回推謝汀嵩上臉書的時間是下午1時41分，應該已經是上班時間。但即使不是上班時間，以謝做為運發局副局長的位置，發言內容指「林北」也已經非常不妥。

據了解，謝汀嵩是在民進黨鳳山區巿議員參選人臉書貼文下留言，稱讚對方是「優質新科議員，是鳳山資產，大家要保護好他，別被垃圾沖康，好人要給他出頭天，垃圾要汰除」，還說「林北盡己所能動員鳳山親友團」。

運發局長侯尊堯回應，上班時間上FB從事非公務行為當然是不對，發言內容若與助選相關，還有違反行政中立之虞。會查清楚當事人是上班還是在午休，如果是午休，先以口頭告誡，若是上班，該怎麼處分就怎麼處分。

邱于軒表示，謝汀嵩曾任高巿府環保局副局長，因在巿政會議翹二郎腿，東張西望儀態欠佳，被當時的巿長韓國瑜大罵「什麼態度」。日前民進黨鳳山區巿議員林智鴻也曾質疑過謝，她很好奇，謝汀嵩所影射的垃圾指的是誰？