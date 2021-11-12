瑪莎拉蒂3名惡少毆打宋姓男大生，引發全國注目，繼主嫌張男身分被起底後，陳男背景也曝光，是台中市淨水行越南籍老闆娘的兒子，陳男母親鏡頭前堅稱兒子沒動手，更護航「他是很正常的人」，未料下秒記者一句提問讓陳母當場語塞，狠狠打臉。

陳母受訪時，雖然先鞠躬道歉，稱若兒子被判有罪，就該負責，但話鋒一轉，堅稱兒子絕對沒動手打人，「兒子說他沒動手，我相信他」，被問到兒子平日為人時，更稱「他就是一個很正常的人啊，沒什麼」。

影音取自中天新聞YouTube

未料下一秒記者提問「他以前有打人的前科嗎」，讓陳母當場語塞2秒，支支吾吾說「小孩就是...小孩就...外面喝酒的話鬧來鬧去很正常啊，我聽過的就一兩次」。對於如何認識另外2人，陳母則說自己完全不知情。

網友看到陳母訪問片段後全炸鍋：「有這種媽媽難怪教出這樣的孩子」、「原來喝酒打人還超過2次都是正常的」、「誰跟你小孩都這樣」、「又是標準的我兒子很乖，都是別人帶壞他的套路」、「跟姓張的父母一樣誇張」、「人都被打到進加護病房了，還敢信兒子說沒動手？」、「被記者直接打臉耶，笑死」。