新北市三重警分局三重所警員廖子豪、黃舒靖日前接獲民眾報案疑有一名迷途老人，到達現場熱心民眾表示見到該名8旬阿嬤來回於路口徘徊漫無目的地走著，廖員細心查看發現老婦手上戴有愛心手環，但連絡電話的其中1碼已模糊，於是耐心逐一撥打終於連繫上家屬，平安地將老婦交由家屬帶回照顧。

警方指出，當日時值上午巡邏勤務，接獲值班通報中央南路62號有迷途老人。廖等2員獲報到場，即發現阿嬤，欲直接橫越重新路，由於該時段車流量大，黃員便趕緊阻止，詢問其欲前往何處，但阿嬤只表示要回家，對其餘詢問均無法明確回答，經驗老道的廖員先安撫阿嬤情緒，並發現其戴有迷途老人專用手鍊，惟其中1碼看不清楚，廖員一一撥打嘗試，最後順利聯繫到陳阿嬤的家屬。

三重警分局長陳永昌呼籲：家中如有失智長輩要隨時關心，避免讓其獨自外出，以減少可能的意外發生並隨時注意其配帶的名牌或在衣服繡上姓名、電話或愛心手鍊，是否有模糊及脫落以利警方能在最短時間聯絡上家屬。