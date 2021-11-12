今國光（6209）投入新應用開發，在新產品動能可望在第四季發酵下，今國光董事長陳慶棋在12日舉行的法說會上，樂看「10月及11月都還不錯」，惟12月還需再觀察。

今國光近年來積極轉戰新領域，以拉高毛利率，包括智慧音箱／智慧門鈴等IoT鏡頭、車載鏡頭及安全監控紅外熱成像鏡頭、遊戲機等都有涉獵，在所有新產品的佈局中，以高毛利的IoT物聯網應用訂單成長快，初估營收佔比已逾三成，至於車載鏡頭也因市況轉熱，佔比也跟進攀升至13％，可望成為第四季及明年的新成長動能。

另在最近最夯的元宇宙題材上，今國光也有佈局，其中美系大廠A公司的AR眼鏡已開發完成，預計明年第三季就可望量產，在新產品相繼到位，陳慶棋對明年轉虧為盈抱著很大的期望。

在數位相機、手機、車載鏡頭、物聯網鏡頭及其他傳統鏡頭都圍繞在可見光設計下，今國光卻從中看到了熱成像鏡頭的未來潛力，根據資料顯示，紅外熱成像鏡頭預估2025年達到123.4億美元規模，不光台灣很少有廠商在發展，連中國也只有中國只有舜宇光及另一家陸廠著墨較深，至於今國光旗下位於廣東佛山的華國光學則排行第三。

今國光投入紅外熱成像鏡頭領域已4、5年，目前已量產出貨，客戶則是大陸安全監控大廠，隨著客戶需求的放大，華國光學已在今年第三季正式轉盈，隨著出貨的成長，紅外熱成像鏡頭的營收佔比也受到提振，截至今年9月止，已來到20％，相較於年初的5％-6％，佔比呈大幅成長。