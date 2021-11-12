台股表現震盪，投信法人指出，若擔心震盪，可藉由平衡型基金控制波動度外，在績效部分也表現亮眼，提供給投資人投資台股攻守兼備的好選擇。

兆豐萬全基金經理人陳彼得表示，台灣為出口導向國家，外銷訂單與出口表現目前仍維持高檔，但年增率受到基期因素開始趨緩，第四季是否能維持高檔水準有賴觀察歐美節慶終端消費力道而定。此外，大陸近期監管政策讓市場雜音增加，後續要觀察大陸是否推出財政或貨幣刺激政策。

產業部分主要關注受惠技術創新及結構性成長股，如晶圓代工、IC設計服務、IC載板、電子標籤等族群，傳統產業方面則聚焦在受惠歐美解封與台灣五倍券刺激帶動服務業消費的個股，如成衣、餐飲觀光。預期加權指數呈現震盪格局，後續仍以個股表現為主，觀察重點放在明年獲利趨勢成長族群。

隨著新冠疫苗持續施打，疫情影響逐漸趨緩，後疫情時期，投資人關注重點將轉往資金面的收縮程度、通膨風險與實質基本面的支撐力道，建議可分批布局台股基金，若想降低台股的波動風險可關注台股平衡型基金。