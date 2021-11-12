薔薔上納豆、邦妮主持的《我這麼可愛》分享異國戀情經驗。（東風衛視提供）

納豆、邦妮主持的東風衛視《我這麼可愛》日前邀請歌手林芯儀、言詞犀利的薔薔等人分享跨國戀愛的經驗談。一開場，每位來賓依序在世界地圖上，將貼紙貼在曾交往過的國家上，薔薔則一下就貼好貼滿，直言自己每到一個國家都一定要找地陪，更霸氣說：「整個地球上的男人都是我的工具人。」

看到薔薔貼了這麼多國家，主持人納豆見狀驚訝不已：「你一出來，整個地圖已經快滿了！」薔薔還直說不夠貼，現在貼的都是比較有印象的，若真的要算的話，還有很多國家不在地圖上面，讓納豆羨慕：「我真是羨慕你們女生講這種話，我們男生如果這樣，你們會討厭死我們。」

薔薔提到自己使用交友軟體來認識外國男生，還在軟體上找到有攝影專長的英國人，不但帶來一整箱的專業攝影器材幫她拍照，還請她吃飯，薔薔覺得雖然身為亞洲人，但就是想要他們請她吃東西，「我很明顯地告訴他，這就是我的文化，你改不了的！」

但沒想到住對方家時，對方竟然叫她把家中冰箱補滿當住宿費，讓她覺得實在是小氣的要命，就馬上離開，但曾經也遇過有趣的荷蘭人，為了她什麼都願意做，薔薔看到路邊有施工用的三角錐，就隨口叫他偷回來，沒想到對方真的把三角錐給抱回家，讓薔薔覺得這個人很有意思，納豆聽完不敢置信：「我覺得妳好瘋狂喔！」後來薔薔要離開荷蘭時，對方還很難分難捨，哭得要死，直接拿出鑰匙給薔薔說：「妳隨時隨地都可以回來，這就是妳的家。」讓薔薔覺得這個荷蘭人非常浪漫。

當被問起打死不想再交往哪一國男友，薔薔砲火全開對準韓國男性，氣呼呼說：「每次歐巴歐巴叫，聽了就想吐！」納豆問起他們到底問題出在哪裡時，薔薔毫不客氣指出「他們那個部位非常小」，讓全場崩潰笑翻，更稱曾與韓國男生發生親密行為，完全感受不到對方那部位的存在，後來因為經期來潮，對方以為是自己那部位太大把薔薔弄到破皮流血，讓她認為韓國人太自以為是，令人反感。以上內容於明（13日）晚11點在東風衛視台播出。