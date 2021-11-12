遠東商銀推動全員運動風，除支持並贊助員工成立羽球、自行車、瑜珈、有氧舞蹈等運動社團，年年舉辦全行運動或健康比賽有成，甫在教育部體育署舉辦的運動年曆積分賽中拿下季軍獎，11月9日由總經理周添財代表受獎。

遠東商銀表示，該行關懷員工身心健康，以營造健康活力職場為目標，為激發員工的運動魂，鼓勵員工將運動落實於日常生活中，每年規劃不同的運動主題，號召並獎勵全員一起動起來，從日行萬步到攀登百岳，輔以專業醫師之相關知識講座，因推動全員運動生活化有成，近年陸續取得衛福部健康職場認證、康健雜誌CHR健康企業公民許諾標章、教育部體育署運動企業認證及臺北市績優健康職場佳獎，這次首度參與教育部體育署i sports運動年曆積分賽，即取得季軍的榮譽。

遠東商銀指出，這兩年因疫情衝擊，戶外運動一度被迫中止，但並未影響遠東商銀推動健康活力職場的腳步，該行今年改以「天天健康日」為活動主題，推動週一蔬食日、週二減糖日、週三動一動、週四甩油日及週五水水日，建立員工健康飲食及上班族健康操之日常習慣，員工迴響熱烈，參與率高達八成。

積極重視員工健康，遠東商銀也首度獲亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》雜誌頒發「亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies To Work For），在國內外獎項的肯定，遠東商銀強調，將持續擦亮金融業最佳雇主品牌，並為打造健康職場而努力。