IKEA宜家家居新店店，與全台第一家B型企業DOMI綠然打造「20平方公尺的希望 能源貧戶體驗屋」展間，即日至28日於IKEA新店店舉辦「2分鐘黑暗互動體驗」，讓大眾關注環境議題及能源弱勢家庭缺少燈光的生活處境，台新銀行長期鼓勵持卡人轉換信用卡數位帳單，這次藉由IKEA活動，專屬台新銀行信用卡持卡人現場滿額禮，鼓勢持卡人感受弱勢家庭困境，並透過轉換數位帳單的小改變及現場連署的方式，化為弱勢家庭的希望。

台新銀行支付金融處資深副總經理黃天麟表示，台新銀行長期以來持續關注無紙減碳與能源弱勢議題，自2018年與DOMI綠然合作倡導持卡人使用信用卡數位帳單，凡持卡人由紙本帳單轉換數位帳單，由台新銀行代表為持卡人幫助弱勢家庭更換LED燈泡，至今已有近120萬卡友響應，幫助約500戶家庭點亮環境。希望透過IKEA新店店的展覽，讓台新銀行信用卡持卡人實際感受轉換數位帳單為環境與能源弱勢家庭的生活帶來改善。

台新銀行指出，該行11日至13日舉辦專屬家具家飾滿額活動，持卡人於IKEA新店店使用台新銀行@GoGo信用卡、FlyGo信用卡單筆消費滿1500元可獲「Richart旅行收納摺疊袋」。14日至28日期間，使用台新銀行信用卡單筆消費滿999元可獲「IKEA北極熊環保購物袋」。若使用玫瑰Giving卡消費，假日購物可獲最高3％刷卡金回饋，豐富的卡友獨享活動，廣召持卡人前往體驗，一起了解弱勢家庭處境，在生活中落實節能減碳，對能源貧窮戶伸出援手。

歲末冬季來臨，今年低溫將較往年有感，黃天麟提醒民眾，利用台新銀信用卡優惠，至各大商場添購保暖用品為低溫做準備。該行也推出年底信用卡加碼，為接下來的年終採購季賺購物金，11月底前申辦玫瑰Giving卡、太陽鈦金悠遊卡、街口卡及FlyGo卡可獲首刷最高1000元刷卡金。若與朋友揪團申辦任一台新銀行信用卡，推薦人和朋友任刷一筆二人都可獲300元刷卡金。