茄子蛋、黃子佼、黃宣、錢薇娟等人12日出席「怪物職人頒獎典禮」。黃子佼與老婆孟耿如新婚1年，外界關注生子進度，黃子佼表示該拚的都會拚，有好消息不會隱藏，一定會盡快分享，感謝大家關心，並坦言跟孟耿如有去做婚前健康檢查，確定2人沒有遺傳先天性罕見疾病，「天然的不行，那就人工」。

被問及工作繁忙，有時間做人？黃子佼幽默說「不會花太多時間。」他還反問茄子蛋主唱阿斌：「你做人花多少時間？」阿斌妙回：「我花了31年時間學做人。」黃子佼笑虧阿斌越來越油條。黃子佼分享若未來順利當爸，希望第一胎是女兒，「我從小到大真的比較會跟女生相處、跟女生交流，工作上也是一樣」，黃子佼也希望之後能與茄子蛋合作誕生新歌，一舉叩關金曲獎，創意發想一起組團叫「黃子蛋」，黃子佼謙虛說：「你們剩的歌給我就好，找放在抽屜裡的給我。」

茄子蛋以電影《當男人戀愛時》主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉入圍金馬獎「最佳原創電影歌曲獎」，黃子佼送上一台復古鐵馬，祝福「鐵定上馬」，阿斌興奮騎腳踏車一圈，下來卻頻頻喬褲檔，被問及有「卡蛋」？他害羞說：「褲子太緊。」茄子蛋在疫情期間，努力在家運動健身，身體哪塊練得最硬？主唱阿斌妙答：「聲帶。」黃子佼直接驗貨，敏感的阿斌還被摸到激凸，互動逗趣。