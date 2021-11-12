東森購物網宣布雙11業績成長逾3成，總結昨雙11單日業績全通路總銷金額5.3億元，不僅創單一檔期新高紀錄，較去年雙11業績4億元成長超過3成；統計雙11檔期從1日開賣至昨日截止，東森購物網全通路業績突破16億。

Yahoo奇摩購物買氣也是強強滾，凌晨開跑後1小時湧入較平日翻倍流量、快速到貨出貨量更較平日漲逾6倍，第1個小時就突破平日全日業績；同時Yahoo奇摩購物公布雙11正慶戰報，11月8日開跑首日業績翻倍漲、訂單量較平日增長5成；近日全台氣溫驟降有感，推升Yahoo奇摩超級商城抗寒流必備的「暖暖包」業績暴增42倍、Yahoo奇摩購物中心「電暖器」業績成長超過7倍。

此外，高單商品銷售動能強勁，被視為可抗通膨保值的「黃金」，在雙11破盤優惠下爆賣、業績增4倍，要價破27萬的PANERAI沛納海精品腕錶、CHANEL經典菱格紋羊皮包也成消費者搶購目標。

雙11好康回饋再加碼；Yahoo奇摩購物宣布，雙11活動延長3天衝買氣，自即日起至14日止，集結高人氣的3C精品、流行美妝、居家生活類「夯品2.5折起」、「全新Yahoo聯名卡最高回饋28％」、「無卡分期最高送11111超贈點」、「商城萊爾富天天免運」等。