新冠肺炎疫情，中國消費者無法出國，海外消費回流，國際精品企業亦著力開拓在華市場。路透社引述兩名消息人士報導，法國精品巨擘LVMH旗下的路易威登（Louis Vuitton）正考慮在中國開設首間免稅店，選址在被視為新興消費天堂的海南；相關決定意味該品牌或將調整現有策略佈局。

據消息人士透露，LV高層正研究與中國中免集團簽署協議，探討在海南三亞海棠灣國際購物中心開設一間免稅店的可能性。中免集團為該購物中心的營運商。一名知情人士表示，相關計劃由LV高層於9月初在上海舉行的簡報會上披露，將有助品牌應對中國消費者對奢侈品的積壓需求。對此，LV不予置評。中國中免未回應。

據中新網報導，疫情以來，中國市場已成為全球奢侈品業的增長點，海南更是異軍突起。貝恩諮詢公司發布的研究報告顯示，2020年全球奢侈品銷售額比2019年下降23％，但中國市場全年實現約48％的增長。《2021中國奢華品報告》也顯示，三亞已經超越所有二、三線及以下城市，成為中國第五大奢侈品購物城市。

至於去年海南離島免稅購物新政實施，免稅額度從每年每人3萬元(人民幣，下同)提高至10萬元，取消單件商品8000元免稅限額後，打開了高端消費品空間。

不過，在海南站穩腳跟，讓奢侈品牌可以接觸到更廣泛客戶群的同時，亦驅動了「代購」的灰色市場。無論是LV，或是其競爭對手，在某些地方可以更便宜地購入品牌的手袋和服飾，都有機會助長灰色市場擴大。而有分析人士認為，品牌必須確保以較低的價格提供奢侈品，不會損害其形象。

LVMH 首席財務官 Jean-Jacques Guiony曾在10月的財報發布會上對分析師表示，「只要我們與真實客戶、最終客戶而不是代購交談…，我們就可以在海南開展業務。」他續稱，如果海南成為代購的樞紐，那將是另一回事。

事實上，早於今年3月，外界就有傳海棠灣二號免稅店佔地面積超2萬平方米，計劃引進LV、愛馬仕（Hermès）等奢侈品牌開設旗艦店，目標是打造亞太區最高端的免稅購物中心。