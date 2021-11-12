衛福部長陳時中去年6月赴私人餐會的影片外流，因未戴口罩唱歌、飲酒，引發各界關注。行政院長蘇貞昌今(12日)表示，「這一個假訊息傳出來是從中國方面，這樣有計畫一波一波的在打擊這麼辛苦、防疫做到世界最好的防疫團隊，實在很不應該」。對此，國民黨副主席連勝文痛批，民進黨認為不管做了什麼爛事，只要搬出大陸，就能卸責？這是什麼樣的惡覇？

陳時中昨(11日)在指揮中心記者會再次澄清該場活動並非三級警戒期間，且日期錯置，若再轉傳或有各種錯置是假新聞，會讓法制組處理。

蘇貞昌今(12日)則表示，「這一個假訊息傳出來是從中國方面，這樣有計畫一波一波的在打擊這麼辛苦、防疫做到世界最好的防疫團隊，實在很不應該」。

連勝文今晚在臉書發文表示，陳時中最大的問題，就是吹牛吹過頭，並且為了個人的政治野心，開始不務正業！最近他的嗨趴影片造成軒然大波，而該影片的時間點，正是他要開始全台趴趴走，之後巡迴演唱，拍攝時尚雜誌封面，頻頻接受媒體專訪，大肆誇耀自己防疫功勞的起點！

連勝文質疑，衛福部長跑去推動觀光，這本身就是件奇怪的事，更何況台灣去年防疫的成功，是全體民眾的犧牲以及配合而成，並不是陳時中一人的功勞，更與民進黨無關！而陳時中與民進黨卯足了勁搞大內宣的結果，就是讓自己沉溺在世界防疫典範的神話泡泡中，等到3+11破口出現，一舉戳破陳時中及民進黨吹的牛皮之後，全台灣民眾卻因此付出了慘痛的代價及犧牲！

國民黨副主席 連勝文。（圖/中時資料照）

連勝文也提到，大家還記得嗎？陳時中及民進黨不知道花了多少錢，向世界宣傳自己抗疫的神功，不停地告訴大家台灣準備好了，Taiwan can help，結果本土疫情一爆發，大家才發現台灣醫療量能凖備嚴重不足，不管是篩檢，病床，甚至連最基本醫護人員的防護衣、口罩，及病人的呼吸器、相關藥品都嚴重不足，必須要靠民間捐贈，才能緩解政府無能造成的困境！

連勝文進一步表示，更不用說疫苗的問題，陳時中跟民進黨可以用一年多的時間，無數的金錢，來搞大內外宣，在同樣時間內卻無法為台灣採購足夠的歐美製高效能疫苗！他們因為未知的原因拚命護航成效未定的本土疫苗廠，又用盡各種方法去阻擋民間捐贈歐美疫苗，甚至抹紅民間捐贈者，並違背科學，扭曲事實，無所不用其極的對德國的BNT疫苗發動認知作戰，鬼扯這是「中國疫苗」等到台灣人寶貴的生命不斷的消逝，人民財產損失慘重，陳時中及民進黨擋不住了，才勉強同意民間捐贈疫苗，卻還要厚臉皮搶功！

此外，讓連勝文覺得更離譜的是，陳時中嗨趴的照片被人看到之後，民進黨又開始像過去對BNT疫苗一樣，發動「認知作戰」，稱陳時中豪飲高歌的畫面是中共的作為，難道不管做了什麼爛事，只要搬出大陸，就能卸責？在過去一年中，凡是呼籲政府擴大篩檢的學者專家，都被抹紅成「中共同路人」的「普篩仔」，也就是只要有人與民進黨意見不同，就立刻被抹紅！這是什麼樣的惡覇？

最後，連勝文坦言，其實陳時中或民進黨只要把自己該做的事做好，他們要如何吃香喝辣，大家也懶得管，問題就在於這些人不僅失職，還不停地吹牛，用謊話來掩飾自己的無能，造成人民生命財產重大的損失，這才是大家生氣最大的原因！也將是要「教訓民進黨」最大的動力。