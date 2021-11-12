香港女星白雲因35E傲人上圍又有一張甜美臉蛋，擄獲萬千少男心，還被冠上「香港波神」封號，儘管在2016年升格人妻，仍活躍於戲劇圈，人氣依舊居高不下；白雲一直以來都不吝嗇展現好身材，最近香港當地氣溫轉涼，她換上針織毛衣卻也包不住，炸出超深事業線，被網友大讚「波神全年無休」。

33歲女星白雲在大陸出生，17歲定居香港後，因姣好外型獲得TVB賞識簽約當演員，2012年出道至今幾乎年年都有戲劇作品，儘管不是主角，但她出眾外貌也令觀眾留下深刻印象；在去年離開TVB後，依然有不少戲約，也樂於和粉絲分享私生活照，高人氣不減。

白雲穿上針織毛衣還是包不住超兇身材。(圖/ 摘自白雲IG)

最近香港天氣轉涼，夏季總是曬出各種比基尼照，或是清涼穿搭照的白雲，今（12）日也更新IG動態，有感而發地表示，「這十幾天，躲起來，調整好自己。重新出發。Restart從來都不可怕，學會依賴自己」，也不會叮嚀粉絲天氣變冷要照顧好自己。

她PO出自己套上長袖針織毛衣，沒想到還是包不住她超兇E罩杯，短版剪裁露出蠻腰外，她坐著稍微前傾身體，胸前V領設計也炸出超深事業線，波濤洶湧的畫面讓人大飽眼福；粉絲看到身體都熱了，興奮地說「又兇又給力」、「一整年都包不住的波神」、「怎麼可以那麼辣」。