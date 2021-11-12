台南市府觀旅局主祕盧振義表示，中部地區民眾走高速公路南下台南車程大約2小時，各休農業者地點多半距離交流道30分鐘，一日好玩、二日暢遊、甚至三日豐富行非常適合。（台南市府提供／盧金足台中傳真）

台南市府觀旅局以「台南不遠」做為台中場議題，歡迎旅行業者規畫台南休閒農場旅程。（台南市府提供／盧金足台中傳真）

台南市府觀旅局以「台南不遠」做為台中場議題，歡迎旅行業者規畫台南休閒農場旅程。（台南市府提供／盧金足台中傳真）

為開發中台灣的觀光客源，台南市府觀旅局與農業休閒業者發揮吸睛又吸金的觀光策略。（台南市府提供／盧金足台中傳真）

台南市素有文化古都之稱，也是創新時尚與休閒農業重鎮，台南市府觀光旅遊局12日到台中市開發觀光客源，看準中央發放五倍券振興商機，以「台南不遠！」號召中台灣遊客，可以在一天內體驗上山、下海農家樂遊的多元趣味，秋冬季節，享受自然的美人湯泉，在鄰近風景區選擇以外，最好的熱門新去處。

台南市府觀光旅遊局12日到台中市開發觀光客源，與台中在地旅遊業者互動，提供休閒農業者發揮的舞台，請出旅遊作家左豪助行銷，「台南不遠」吸引旅遊業界看好2022！

掌握疫後國旅商機，明年還將有八個三天以上連休假期，台南市府觀旅局與休閒農業業者，以提供民眾更多元旅遊選擇為前提，規畫百日輔導養成計畫。

繼日前由台南市觀旅局長郭貞慧率隊參與ITF台北國際旅展，舉辦農遊團客遊程說明會後，12日由觀旅局主祕盧振義、親子旅遊部落客左豪與南市十家休農業者，以「台南不遠」主題進行中部地區旅遊產品推廣說明會。

盧振義強調，台南市長黃偉哲推動農業及觀光不遺餘力，觀旅局協助休農業者超前部署的觀光商機，觀旅局與台南市休閒農業發展協會、左鎮光榮休閒農業區、楠西梅嶺休閒農業區、七股溪南休閒農業區等民間資源，掌握中部地區旅遊團客市場與需求。

為開發中台灣的觀光客源，台南市府觀旅局與農業休閒業者發揮吸睛又吸金的觀光策略，整合各家休閒農業者特色主題、資源設備、接待服務等資料，提供旅行社更有效掌握訊息，規畫提供市場多元行程。

盧振義表示，中部地區民眾走高速公路南下台南車程約二小時，各休閒農業的業者地點多半距離交流道30分鐘，無論是一日好玩、二日暢遊、甚至三日豐富行，都非常適合。

此外，加上分屬山線、海線及平原牧場線的主題歸類，以及跨越大、中和小型精緻遊客的場地設備和環境資源，適合大型公司福委會舉辦家庭日、學校進行課外教學、社區規畫聯誼活動甚至是親朋好友相聚。

觀旅局表示，出席中部地區說明會參加的業者，山線包括親近可愛動物互動區親子遊首選的「大坑休閒農場」，讓大眾認識梅子周邊產品健康生活優選的「梅嶺楊梅吐氣」。

海線為採用自然生態養殖法的「七股溪南休閒農業區」，及主打搭船遊七股瀉湖，聆聽生態導覽還能享用炭烤蚵仔的「龍海號生態之旅」，平原牧場線包含集結食宿及多項運動休閒設備，適合大型企業舉辦活動的「走馬瀨農場」、祖傳三代百年養鴨事業，最佳農事體驗教學的「台南鴨莊休閒農場」。

還有全台最大酪農專區轉型觀光牧場餐廳「乳牛的家」、看蓮以蓮入食的「九品蓮花生態教育園區」，位於總爺糖廠旁的「吉園休閒農場」，柚樹飄香和養生窯烤養生麵包最適合推薦給退休族群；天氣漸涼，在地100％溫泉水的「龜丹休閒體驗農園」南台灣泡湯新選擇。

台南市府觀旅局說，現在來台南玩、住宿及消費還可享優惠抽大獎，台南購物節活動將持續到明年2月，只要在台南市店家消費滿百後登錄發票，就有機會獲得好車好宅等各項好獎，「2021台南好康券」提供食、宿、遊、購、行超過600種優惠。