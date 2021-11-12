淡季到，晶技（3042）公布10月自結稅前獲利為3.07億元，比9月的高峰3.9億元下滑21.2％，減幅也高於營收月減幅度，不過9月獲利年增率仍近9成，而累積前10月稅前獲利為32.11億元，依然比去年同期大增138.1％，稅前EPS為10.32元。

晶技在9月底法說會時表示，面對長短料造成客戶庫存大增，8月時著手清理客戶的重複下單，總計約有5億元的訂單重新排程、2.8億元的訂單取消，以改善晶技與客戶的體質，另外，消費性電子淡季也在第四季來臨，晶技第四季營收將如先前預期般比第三季下滑，法人預估將下滑約10％。

而在中國十一長假提前拉貨與淡季影響下，晶技10月營收果然比9月減少12％，晶技12日公布自結的10月稅前獲利為3.07億元，比9月下滑21.2％，但比去年同期成長89.9％，9月單月稅前EPS為0.99元。

雖然9月自結稅前獲利減幅高於宜營收降幅，晶技10月毛利率仍維持在約37.7％，對照晶技在法說會時指出，第四季向來需求較淡，但晶技產品價格不會下滑，第四季毛利率有機會持穩在36～38％的預估來說，晶技毛利率處於預估高標區間。

累積晶技前10月稅前獲利為32.11億元，還是比去年同期大增138.1％，前10月稅前EPS為10.36元，今年全年稅後獲利賺一個股本可期。