石油輸出國家組織（OPEC）11日下修2021年全球石油需求預測，表示油價躥揚可能衝擊大陸與印度等國家的石油需求。

OPEC在最新月報指出，第四季全球石油需求平均每日為9949萬桶，較10月預測減少33萬桶。OPEC將2021年石油需求成長下修16萬桶，降至每日565萬桶。經此修正，2021年全球石油需求總計為每日9640萬桶。

OPEC在報告中表示，「由於能源價格上升，預期第四季的石油需求復甦腳步將減緩。大陸與印度的石油需求較預期疲弱，是本次下修石油需求預測的原因之一。」

能源價格因為供應吃緊而節走高，高油價已經開始衝擊市場需求。OPEC表示，中印需求可能減弱。大陸爆發新一波新冠肺炎疫情和採行封城措施，加上工廠活動降溫和電力短缺，皆抑制能源需求。

OPEC表示，由於能源價格上揚，預期2021年剩餘時間，中印以外國家的石油需求也可能放緩，特別是經濟合作暨發展組織（OECD）以外較貧困的國家。

經濟解封刺激需求大幅反彈，近幾個月來多項能源商品價格飆高，從汽油到煤炭皆漲價。在此同時，供給一直未能追上需求速度，導致價格勁揚。

OPEC雖下修2021年全球石油需求預測，但仍預期2022年的石油需求將重返疫情前的水準。OPEC將2022年全球每日石油需求成長預測維持在420萬桶，2022年的石油需求估計每日為1.006億桶，較2019年多出50萬桶。

全球石油需求減弱稍稍緩解OPEC的壓力，OPEC未理會增產呼聲而引來外界抨擊。美國總統拜登曾批評OPEC未盡力緩解全球石油供應緊繃。

儘管能源價格大漲帶來負面影響，但OPEC認為全球經濟成長力道不會因此受損。OPEC將2021年與2022年的經濟成長預測維持在5.6％與4.2％不變。