電動車新創公司Rivian10日風光掛牌上市、股價連飆兩日，如今市值已超越通用（GM）、躍升成為全美第二大車企，僅次於電動車龍頭特斯拉（Tesla）。特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）推文酸說，真正考驗在於大量生產與淨現金流入，直接戳中Rivian僅交車150台電動皮卡的痛點。

Rivian11日股價勁揚22.1％，每股報122.99美元，令公司市值攀抵逾1048億美元。

穆斯克12日推文表示：「我希望，他們（Rivian）能夠大量生產並達到損益兩平的現金流。」

穆斯克指出，在數百家汽車新創公司（涵蓋電動車與內燃引擎車）裡，特斯拉是過去一百年來唯一能達到上述兩件事的美國車企。

Rivian僅掛牌兩天，市值就超越通用的897億美元與福特的781億美元，但該公司迄今僅交車150台，且買家大多是自家員工，難怪引起穆斯克質疑。Rivian9月剛推出旗下首部電動皮卡車R1T，今年設定目標是生產1千台電動車。