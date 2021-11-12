在大陸沙漠中用來模擬導彈轟炸的活動航母模型被發現後，中共軍方演練與美軍對抗的各種設施連續冒了出來。公開情報訊息(OSINT)近日又公布的一組大陸衛星圖片顯示，中共不只建造了航母模型與F-35戰機模型，最近又發現在一座位於沙漠中的武器試驗場的飛行跑道上設置了美軍E-3哨兵式全天候空中預警機（AWACS）模型，顯示這個被稱為力量倍增器的重要武器，已成為中共遠程導彈緊盯住的目標。

據《動力》網站「戰區」專欄報導，有關中共快速發展軍事力量的消息近來令人目不暇給，讓國際上對中共先進軍事能力的擔憂也達到了高潮。最近出現的相關新聞包括雙座的殲-20隱形戰機、艦載版殲-31隱形戰機，以及多種無人偵察機與軌道轟炸系統。最具震撼力的是日前被曝光在沙漠中的模擬航母活動式模型及美軍導彈驅逐艦模型，一般相信這是中國用來測試彈道導彈的試驗工具。

駐紮日本的美軍嘉手納基地停了數架E-3哨兵全天候空中預警機，顯然已被中共設定為導彈打擊目標。（圖／Google Map)

"The inclusion specifically of the E-3 Sentry on one of China's primary impact targets in the Gobi Desert makes total sense. E-3s would be among the highest priority targets for Chinese long-range missiles"https://t.co/E5ByajkKTq — Alex (@alexgarcialonso) November 12, 2021

報導說，這些測試導彈的模型照片大都是由衛星圖像獲得，其中當然也會有分析錯誤之處。但最近新的發現讓人體會到中共模擬與美軍戰爭已到了何種細緻的程度：共軍已在其測試導彈轟炸的沙漠基地上構築了2座美軍E-3哨兵式全天候空中預警機模型。這組照片是由行星實驗室所公布的衛星圖像發現，全尺寸的E-3預警機模型在一座武器試驗基地旁的飛行跑道上。

該基地在過去15年中，曾多次出現各種模擬美軍艦艇與碼頭設施的模型，由於現在有更加逼真的模型，舊有的模擬設施大多已拆除，跑道及周邊建築顯然還在使用中。經過資料查詢後發現，美國智庫新美國安全中心曾在今年2月發表的一份研究報告中提到該基地的E-3模型，從圖片判斷，該模型存可能已有數年，第2個E-3則是是最近才設置的。

日前被曝光在沙漠中模擬航母的活動式模型，以及美軍導彈驅逐艦模型，一般相信這是中國用來測試彈道導彈的試驗工具。（圖／推特@theragex)

報導表示，在沙漠設置E-3預警模型顯示它已成為中共遠程導彈的首要目標之一，這是中共不斷發展防區外導彈能力後的結果。目前美軍有31架E-3預警機，它們是美國空軍重要戰術武器，也是戰場指揮、監控和資訊節點的重要支柱，摧毀E-3與相關軍事資產，將大大削弱美國在空戰和戰場態勢感知方面的優勢。有鑑於此，中國已開發重型隱形戰鬥機和超遠程導彈，在E-3尚未起飛前就在地面上將它摧毀。

中共在沙漠中建立用於武器試驗的基地，基地旁飛行跑道上有2具E-3模型。（圖／Google Mp)

E-3是以波音707型客機為載體進行改裝，與它相類似的空中預警與偵察機還有E-8 聯合星、RC-135系列飛機，也都是基於707型或及其改進型C -135所設計出來的。中共近年來也大發發展預警機，但大多體型較小，使用渦輪螺旋槳推進，可以在較小的機場作業。