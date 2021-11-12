紐西蘭政府周五（12日）宣布，將在明年首度發行主權綠色債券，為重新造林與再生能源等方案募集資金，以協助該國在2030年達成將碳排放減半的目標。

綠色債券發行計畫將由財政部旗下的債券管理辦公室負責。該辦公室將根據市場情勢與現有活動進展，預定2022年中發布最終細節，並在該年底首次發債。

不過紐西蘭財政部長羅伯森（Grant Robertson）補充，綠色債券發行將會取代目前部分例行債券的發行，而不是再度增加新的發債計畫。

紐西蘭政府還發布聲明強調，由綠色債券籌資提供的任何項目，都會經過額外的審慎評估，以確保這些項目的高品質，以及能對環境帶來正面的結果。

最近幾年，全球已有多國正陸續加入發行綠色債券行列，這也使得通常為低排放或是再生能源等環保項目籌資的綠色債券，儼然已經成為新的投資主流。例如歐盟在10月就發行2500億歐元的綠色債券，成為全球最大的綠色債券發行者。