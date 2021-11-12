台中瑪莎拉蒂3惡少因行車糾紛，竟將宋姓大學生打到命危，引起全民憤慨，也不少人開始擔心若遇到類似情形該怎麼應對。對此曾在黑幫闖蕩過的網紅直播主連千毅就親傳2招，讓網友大讚很實用，直呼學到了。

瑪莎3惡少成為全民公敵，就連幫派過來人連千毅也憤怒不已，痛批張男爸媽沒誠意，謊話連篇，直言下跪舉動後面絕對有律師指點，為的就是方便談和解。接著話鋒一轉，表示遇到類似事情時，可以用2招應對。

連千毅表示，第一就是，當對方下車衝向你時，記住要馬上鎖好車門，千萬別想要下車。連千毅接著說，若對方看見你不願下車，想要砸車窗的話，就直接長按喇叭不放，利用喇叭聲音吸引附近路人注意，幫忙報警，他強調，絕對不要下車，因為你永遠不知道對方車上下來的是什麼人，會發生什麼事。

不少網友看到後，大讚相當實用：「學到了」、「感謝連董教學」、「這次連千毅真的很中肯，還有教學，大推」。