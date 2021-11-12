田中鎮長洪麗娜親自到勵志中學頒獎表揚閱讀心得寫作比賽得獎學生，她也勉勵這群學生放下過去，勇往直前，不要忘了繼續閱讀寫作，拓展自身視野、滋養心靈，才能開創美好的新人生。（謝瓊雲攝）

彰化少輔院今年8月改制勵志中學，在首屆校長林家如（前排左一）鼓勵下，有許多學生踴躍報名田中鎮長盃閱讀心得寫作比賽，有5人獲獎，田中鎮長洪麗娜（前排右三）親自前來頒獎表揚。（謝瓊雲攝）

田中鎮長洪麗娜（前排中）鼓勵這些迷途知返的少年少女，要繼續寫作、繼續閱讀，放下過去拓展視野，開創美好新人生。（謝瓊雲攝）

最強大的勇敢，是愛。彰化少輔院今年改制，成為田中勵志中學，一名黃姓少年以自己年少染上毒癮的親身經歷寫作，文中指自己在母親潰堤的淚水中醒悟，決定自首戒毒、接受家人親情的召喚，重新振作找回人生方向，全文真情流露讓評審深受感動，拿下高中組作文比賽首獎第一名。

勵志中學前身為彰化少年輔育院，隸屬法務部矯正署之下，今年8月改制，主要目的是盼讓矯正教育回歸學校體制，也延攬教育部專業教師及校長入校，曾先後擔任南投縣魚池國中、國姓國中等偏鄉中學校長的林家如，也是教育部杏壇芬芳獎、教學卓越獎的得主，成為田中勵志中學的首任校長。

田中鎮公所近日舉辦鎮長盃閱讀心得寫作比賽，在林家如鼓勵下，有多位學生報名參賽，經評審結果有5人獲獎，黃姓少年更一舉勇奪高中職組分組第一名。

黃姓少年閱讀《阿良的歸白人生》一書，作者高肇良因吸毒，長達20年青春歲月不斷進出歲月，毒蟲人生一次次推開父母的懷抱與盼望，直到中年才醒悟，還成為反毒宣導大使，出書四處宣講。

他在閱讀心得中寫道，「因為毒品，我也失去了美好的高中生涯，…記得小時候，我的功課名列前茅，但自從父母離異後，母親較少管教我，漸漸的我就愈來愈不愛讀書了」，「最後我吸毒吸到不成人形，我媽哭得傷心欲絕，在親情的感化下，我到法院自首了，一個多月後，我來到了彰化少年輔育院」；迷途知返的他揮別毒蟲身分，「才發現在我最落魄時，真正陪伴我的是家人，走了一大圈，我才發現親情的偉大。」文字敘寫情感真摯，感動每位評審，獲得寫作比賽分組第一名。

田中鎮長洪麗娜12日親自前往勵志中學頒獎，她鼓勵這些迷途知返的少年們，能繼續藉由閱讀、寫作，因為閱讀很自由，不分身份與族群，任何人皆可透過閱讀提升視野，滋養愛的心靈。

洪麗娜說，家庭功能失衡的孩子，容易因為缺乏愛，而誤入歧途，她也期許這群勵志中學的孩子，能果斷放下過去、勇往直前，開闢更美好的未來人生。

林家如也說，最強大的勇敢就是愛，有願就有力，期許未來勵志中學在師生良性互動下，能破除冷漠，引爆愛的炸彈，共同建立一個幸福學園。

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