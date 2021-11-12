最強大的勇敢，是愛。彰化少輔院今年改制，成為田中勵志中學，一名黃姓少年以自己年少染上毒癮的親身經歷寫作，文中指自己在母親潰堤的淚水中醒悟，決定自首戒毒、接受家人親情的召喚，重新振作找回人生方向，全文真情流露讓評審深受感動，拿下高中組作文比賽首獎第一名。
勵志中學前身為彰化少年輔育院，隸屬法務部矯正署之下，今年8月改制，主要目的是盼讓矯正教育回歸學校體制，也延攬教育部專業教師及校長入校，曾先後擔任南投縣魚池國中、國姓國中等偏鄉中學校長的林家如，也是教育部杏壇芬芳獎、教學卓越獎的得主，成為田中勵志中學的首任校長。
田中鎮公所近日舉辦鎮長盃閱讀心得寫作比賽，在林家如鼓勵下，有多位學生報名參賽，經評審結果有5人獲獎，黃姓少年更一舉勇奪高中職組分組第一名。
黃姓少年閱讀《阿良的歸白人生》一書，作者高肇良因吸毒，長達20年青春歲月不斷進出歲月，毒蟲人生一次次推開父母的懷抱與盼望，直到中年才醒悟，還成為反毒宣導大使，出書四處宣講。
他在閱讀心得中寫道，「因為毒品，我也失去了美好的高中生涯，…記得小時候，我的功課名列前茅，但自從父母離異後，母親較少管教我，漸漸的我就愈來愈不愛讀書了」，「最後我吸毒吸到不成人形，我媽哭得傷心欲絕，在親情的感化下，我到法院自首了，一個多月後，我來到了彰化少年輔育院」；迷途知返的他揮別毒蟲身分，「才發現在我最落魄時，真正陪伴我的是家人，走了一大圈，我才發現親情的偉大。」文字敘寫情感真摯，感動每位評審，獲得寫作比賽分組第一名。
田中鎮長洪麗娜12日親自前往勵志中學頒獎，她鼓勵這些迷途知返的少年們，能繼續藉由閱讀、寫作，因為閱讀很自由，不分身份與族群，任何人皆可透過閱讀提升視野，滋養愛的心靈。
洪麗娜說，家庭功能失衡的孩子，容易因為缺乏愛，而誤入歧途，她也期許這群勵志中學的孩子，能果斷放下過去、勇往直前，開闢更美好的未來人生。
林家如也說，最強大的勇敢就是愛，有願就有力，期許未來勵志中學在師生良性互動下，能破除冷漠，引爆愛的炸彈，共同建立一個幸福學園。
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