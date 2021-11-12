《庶民大頭家》

中央疫情指揮中心指揮官陳時中遭流出高歌喝酒、未戴口罩聚會唱歌的影片，還有人質疑在室內吸菸。宅神朱學恒認為，針對陳時中的這一連串攻勢，很內行，出手也是有順序的，「擒賊先擒王、射將先射馬」。

朱學恒12日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，這一串的攻勢，很內行。趁陳時中民調低的時候，然後出手也是有順序的，擒賊先擒王、射將先射馬。衛福部醫福會執行長王必勝是陳時中倚重的危機處理專家，幫人家帶小孩，也帶了好幾年了。為什麼是今年出手，因為先拔掉陳時中的左右手之後，趁機就要動到陳時中了。

朱學恒接著表示，這個出手是有順序的，第一個是影片出來之後，陳時中說沒有，那是6月15日。然後接下來就有人開始爆料了，現場來賓像擠牙膏被一個一個弄出來。陳時中後面兩支影片也跟著出來，兩支影片加一個媒體人，說他以前就是在公開場合抽菸，這就是擠牙膏式的爆料。

朱學恒認為，不是自己人爆不了這麼多料，不是自己人，也忍不了一年，在關鍵時刻再出手，民進黨剛好通過地方首長的候選人提名辦法，現在需要徵召，但在總統蔡英文下令之後，這個料才爆出來。而影響大多數的人在民調上做決定難，但影響一個人要不要徵召容易，只要動搖蔡英文對他的判斷，就可以影響他不被徵召，所以此時不動更待何時呢。

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