姚黛瑋推出新書。(狂飆的18鐵人提供)

姚黛瑋日前出席新書分享會。(狂飆的18鐵人提供 )

姚黛瑋的新書分享會有許多友人站台。(狂飆的18鐵人提供 )

姚黛瑋日前出席新書《狂飆的18鐵人：台灣經典賽事與備賽攻略》簽書分享會，首次文字創作，她說：「我想大家應該都會分享成功的經歷吧，那我就來分享自身棄賽的經驗。」

歷經婚姻與演藝人生起伏，姚黛瑋坦言曾陷在憂鬱症的困境中，慶幸誤打誤撞的接觸三鐵運動，從中學會克服與征服自我，走出泥濘的過往，曾經以為不能沒有伴侶，現在一個人活得超開心。提到創作靈感來源，姚黛瑋直言：「我喜歡在早晨淋浴，水花打在身上，整個靈感源源不絕的湧現，多年來我的演藝構思都靠淋浴激發靈感。」

提到寫作，姚黛瑋表示，花了大半年的時間完成，書中赤裸裸的分享著歷經婚姻、更年期的巨變與深受憂鬱症的困境，大方分享克服生理狀態與障礙，與如何調適完成挑戰，完整誠實的與大家分享，新書版稅也將捐贈給弘道老人協會。

姚黛瑋說，接觸鐵人三項是個美麗誤會，10年前重返大學讀書，因為同學的邀約到宜蘭參加單車出遊，結果到現場才知是運動競賽，怎知一騎就是40公里，當場快昏倒，當下腦海浮現人生跑馬燈，以為要掛了，卻被大家鼓勵得到啟發，就這樣的誤打誤撞的開始接觸鐵人三項運動，結識一群同好。

10年來參加約30場國內外比賽，從不會游泳到已習慣游泳1900公尺、騎單車90公里再跑步21公里，過往的不喜歡運動到狂愛運動，姚黛瑋笑說，45歲時重返大學讀書接受挑戰，歷經更年期，56歲還在玩鐵人三項，好友都直呼不可思議，她卻樂在其中啦。

對於感情，她曾以為很需要另一半才能活下去，歷經征服挑戰運動障礙，領悟一個人生活也可以活得很精采，目前身邊有群運動同好，感到很溫暖，不排斥談戀愛，享受當情人的樂趣，姚黛瑋俏皮說：「運動應該是我現在的情人吧。」

近來演出八點戲劇眷村大嬸的角色，姚黛瑋表示，劇中的角色是她對逝去的母親的致敬，邊演著邊想念母親，也回味著童年往事，感謝熱血的母親給予，讓她對事情不輕易放棄的韌性，並讓她的人生思考總是由逆境中出發，樂觀看待人生。姚黛瑋並說，前陣子對演藝圈萌生退意，但想到陳淑芳依然活躍演藝事業，讓她又萌生繼續奮鬥的活力。

新書集結19位知名鐵人包括：知名藝人、主持人、模特兒、運動企業總舵手、專業運動教練與選手等等菁英，親筆分享運動生涯中最深刻的比賽經歷，在自我競技挑戰中，激勵面對人生，新書開頭由統籌作者陳彥良以大數據為全台鐵人三項、馬拉松、自行車與游泳等賽事做總覽分析，接著由18名鐵人作者接棒。