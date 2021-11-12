演藝圈競爭激烈，為了要搏取版面，明星可以無所不用其極！資深媒體人呂文婉近日就在節目爆料，曾有個女藝人為了製造話題，竟叫媒體拍她在車上換衣服，營造被偷拍的樣子，事後更喊話要提告，「可是大家等不到她告人」。

呂文婉在《小明星大跟班》分享這名女藝人，在金鐘獎的時候，已經是穿得相當火辣的鏤空禮服現身，但因為走紅毯女星無不爭奇鬥艷，所以要勝出很難，她就自己「弄了一招」，典禮結束後上保母車換衣，直接將鏤空禮服脫掉，而整個過程也全被媒體拍了下來。

呂文婉爆料女星脫衣被偷拍暗黑內幕。(圖／翻攝自小明星大跟班YouTube)

「那個一脫不得了，角度是完美」，而因為角度過於完美，連看鏡頭的臉都像設計過，因此就被質疑她早知道有人在拍，但女藝人堅持不認，「我一定要告，不可能啊，因為我都有拉窗簾，怎麼會被拍到呢」，但最後都沒等到她告人。

呂文婉也透露，自己曾經被這名女藝人要求過「幫她設計跟一個圈內人去約會」，因此就認定她在保母車上脫衣被拍是設計過的，「以前他們都會用這個方式，不然你怎麼上頭條」。