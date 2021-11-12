台灣防疫奏效，讓全球遭遇新冠肺炎疫情衝擊的許多國家刮目相看，台灣讓世界看見！台灣代表中華智慧運輸協會與波蘭智慧運輸協會在波蘭華沙ITS大會上，正式簽署雙邊合作備忘錄，由台灣世曦董事長暨中華智慧運輸協會理事長施義芳代表簽署，遠通電收執行董事兼總經理暨中華智慧運輸協會前理事長張永昌及我國駐波蘭大使陳龍錦大使，共同見證兩國智慧運輸產業協會開啟合作之路，建立新里程碑。

簽約儀式由中華智慧運輸發展協會理事長施義芳，與波蘭智慧運輸系統協會( Intelligent Transportation System Association; ITS Poland )會長Mr. Marek Litwin共同簽署。

備忘錄內容亮點，為推動兩國智慧運輸產業業共同開拓市場和投資領域的合作，開展應用服務創新與技術交流，尋求開拓全球市場商機，形成優勢互補的緊密合作夥伴關係。

台灣世曦董事長施義芳指出，我國近幾年來大力積極推展與各國發展智慧城市相關產業及建立國際合作關係，該協會是波蘭發展智慧城市之智慧運輸系統產業的主要推手，與該會建立合作關係及簽署合作備忘錄，將有助我國拓展波蘭市場及增進台波兩國在智慧城市-智慧運輸系統產業之相互交流及商機合作。

遠通電收執行董事兼總經理張永昌強調，之前擔任中華智慧運輸協會理事長時，就曾與波蘭接觸，但未具體形成合作共識，直到這次正式簽署，完成當年未完成的任務。

曾任立法委員的施義芳說，台灣在國際外交處境一直都很弱勢，這次台灣防疫成功，讓許多國家都刮目相看，協會趁此次優勢，積極尋求各國合作，拓展我國產業商機，更希望透過非官方的合作締約，突破我國外交困境。

波蘭智慧運輸系統協會( Intelligent Transportation System Association; ITS Poland )會長Mr. Marek Litwin表示，台灣近幾年的智慧運輸發展蓬勃，學術成就極為亮眼，在技術上更是不容小覷，台灣本來就是科技之島，提供給智慧運輸發展相當好的基礎，假以時日，或許智慧運輸項目會成為台灣下一個領先全球的產業。

我國駐波蘭大使陳龍錦代表政府出席見證該歷史時刻，強調政府樂見各個產業進行國際交流，台灣科技技術舉世聞名，應該善用優勢讓台灣與其他國家形成更緊密的合作關係，不僅可以對外關係有所提升，更重要的是可以讓我國產業經貿更為活絡，透過簽約合作，搭起波蘭與台灣合作橋梁，將台灣推向國際。

會議中，雙方簽署合作備忘錄，承諾未來將進行組團互訪，強化兩國合作關係，台灣的學術發展能量也有許多優質的創新研發成果，但往往距離商業化，還有一段距離，透過簽約搭起溝通橋樑，希望開啟更多元的合作模式，創造雙贏。