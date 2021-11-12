莊姓婦人在山坡下連連發出叫聲，湊巧被行經的林男兄弟發現才順利脫困。（林志軍提供）

警方到場後，協助將誤入山區的阿嬤送回家。（林志軍提供）

有夠離奇！花蓮一對兄弟10日上午在花蓮縣萬榮鄉一處產業道路聽到陣陣「啊！啊！啊！」的叫聲，一度以為是山羌受困，沒想到真相竟是一名罹患失智症的紅衣阿嬤推著輪椅走了8.5公里上山，因失足滾落大排溝，整整一天後才被該對兄弟發現。

據了解，一對林姓表兄弟10日上午前往萬榮鄉一處山中工作，步行在產業道路時卻聽見陣陣呻吟聲，原以為是山羌在叫，豈料現場留有一輛輪椅，走近一看竟發現一名穿著紅衣的老婦滾落6公尺深的邊坡，嚇得他們立刻下去救人。

據《東森新聞》報導，婦人罹患失智症，9日上午10時許推著輪椅自行出門，被發現之處為山坡地，距離其住處8.5公里，光是走路就要2小時以上，該處連轎車都相當困難開上去，遑論一名瘦弱的婦人。此外，發現阿嬤的林姓男子也是第一次遇上這樣的事，連連驚呼自己嚇到起雞皮疙瘩。

鳳林警分局指出，萬榮分駐所於10日上午08時許，接獲民眾報案指稱，於萬榮鄉萬榮村6鄰產業道路往南山路9公里處大排溝內，發現有一名老人掉落水溝在呻吟，旋即派員趕往現場。

警方表示，經詢問傷者卻一問三不知，連自己的姓名及住所都不清楚，猜測恐患有嚴重失智症，警方為求慎重，利用科學儀器查得77歲的莊姓婦人為失踨人口，經警方及消防人員協力救護下，老婦人身體無恙，家屬見母親安然無恙立即喜極而泣，並對警察及村民熱心協助表達萬分感謝。

鳳林分局長簡龍宏表示，警察工作除維護治安及交通外，為民服務亦是警察的職責，如有發現有長輩在路上逗留不知去向，請即向警察機關報案，以利警方立即前往協助處理，並呼籲家中有失智現象長者，應在其身上放置記有年籍、身分、聯絡住址、電話等相關資料之手鍊、項鍊或紀錄簿冊，以便警方能迅速協助長者平安返家，讓年長者的安全多一分保障。