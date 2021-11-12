受新冠疫情影響，兩岸「小三通」已停止1年多。國民黨立委陳雪生今天質詢時呼籲盡速重啟金門、馬祖小三通，行政院長蘇貞昌回應，中國疫情現在嚴峻，這不是鎖國，也不是政治考量，而是防疫考量。

蘇貞昌今天繼續到立院進行施政總質詢，下午進入交通組，陳雪生質詢時表示因應新冠疫情，中央流行疫情指揮中心自去年1月26日宣布全面暫緩小三通，對金門、馬祖的經濟民生，產生很大的問題，質疑「台灣不能鎖國」。

陳雪生說，小三通已經封了快2年，過年快到了，很多馬祖的媳婦是從對岸福州娶過來，想回去探親，還有在那邊買房的要換約、要給錢，有一些商務，而且馬祖目前第1劑疫苗覆蓋率已達9成，第2劑覆蓋率也有8成多，希望金門、馬祖先開放航班，之後人流才能開始來往。

對此，蘇貞昌回應，這不是鎖國，這是安全；中國疫情現在嚴峻，而且疫情又起，現在很緊張，很怕是破口，萬一破口，害了鄉親。他強調，這不是政治考量，是防疫考量，尊重中央流行疫情指揮中心專業評估。