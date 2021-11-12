逢甲大學舉辦祈福活動，師生為因車禍擦撞被打重傷的宋姓大學生祈福。(林欣儀攝)

就讀逢甲大學一年級的宋姓男大生，本月7日駕車擦撞瑪莎拉蒂，竟遭車主張敦量等人暴打致重傷，校方12日傍晚特別舉辦祈福活動，師生代表寫下祈福卡、期盼宋男儘快康復。宋母也到場致意，她哽咽地說，很感動這麼多人關心兒子，上午聽到兒子甦醒的消息，感覺人生又有希望。

祈福活動12日傍晚5點在逢甲大學校園舉辦，逢甲大學校長李秉乾說，學生因輕微車禍擦撞，就遭人持棍棒毆打致顱內出血，這群惡人以暴力造成社會不安、人人自危，他們憑什麼囂張到這種地步。

李秉乾強調，逢甲師生挺身而出，支持台中市府從重執法，建立讓市民、家長與學生安心的台中，更希望社會不再姑息暴力，學校勇敢地發出怒吼，站出來譴責暴力；也呼籲11月7日事發當時經過附近的民眾提供影像給警方、宋母。

宋母哽咽地說，兒子不孤單，還有這麼多人支持他，她相當感動；好不容易兒子今天終於甦醒了，感覺人生又有了希望。不希望再有父母去承受像自己這般的椎心之痛，希望大家一起抵制這種暴力，讓兇嫌得到他應有的裁決，不要再放他出來、到處亂傷人。

除了逢甲舉辦祈福活動，他的母校新民高中下午也發起「祈福集氣、杜絕暴力」活動，全校師生寫下祈福卡，一起為宋男集氣、加油。校方表示，目前祈福卡掛在校園內的教學大樓、高中部教室及烈堂樓，希望用師生滿滿的祝福，讓宋男能加油、早日返回校園。