亞太經合組織APEC今晚舉行第28次領導人非正式會議，中國國家主席習近平今晚以視訊方式發表講話。習近平表示，開放是亞太合作的生命線，要踐行真正的多邊主義，堅持對話而不對抗、包容而不排他、融合而不脫鈎。

習近平表示，去年，APEC在初步實現茂物目標基礎上，通過了2040年布特拉加亞願景，重申造福亞太人民的初心，提出建成開放、活力、強韌、和平的亞太共同體目標。今年，共同制定了願景落實計劃。APEC要推進落實2040年願景，構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體。重點要做好以下幾件事：

習近平表示，第一，推動抗疫合作和經濟復甦。當前，新冠肺炎疫情形勢依然嚴峻，世界經濟在脆弱中艱難復甦。早日戰勝疫情、恢復經濟增長，是當前亞太各成員最重要的任務。要科學應對疫情，深化國際合作，促進疫苗研發、生產、公平分配，確保疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，彌合「免疫鴻溝」。

習近平表示，中國宣佈全年將努力對外提供20億劑疫苗，迄今已提供超過17億劑，包括向110多個國家提供無償捐贈。不久前，他在G20二十國集團領導人第十六次峰會上代表中國提出了全球疫苗合作行動倡議。中國已明確未來3年內提供30億美元，用於支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展。中國歡迎亞太經合組織促進關鍵物資流通和人員安全往來倡議，將繼續向「應對疫情和經濟復甦」子基金提供支持，助力各成員恢復和發展經濟。

習近平表示，第二，構建開放型亞太經濟。開放是亞太合作的生命線。要堅持開放的地區主義，以2040年願景為指引，推進區域經濟一體化，早日建成高水平亞太自由貿易區。要踐行真正的多邊主義，堅持對話而不對抗、包容而不排他、融合而不脫鈎，堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。

習近平表示，中國支持落實亞太經合組織《強化結構性改革議程》和《服務業競爭力路線圖》。我們期待《區域全面經濟夥伴關係協定》明年如期生效，已申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》。

習近平表示，第三，促進創新增長和數字經濟發展。創新是引領世界發展的重要動力。要堅持創新驅動大方向，點燃數位經濟新引擎，讓數位技術的成果惠及更多亞太地區人民。要全面平衡落實亞太經合組織《互聯網和數位經濟路線圖》，為創新和生產力發展構建開放、公平、公正、非歧視的環境。

習近平表示，要加強數位基礎設施建設，加快數位轉型，努力彌合「數位鴻溝」，推動數位經濟全面發展。中國提出促進數位時代互聯互通倡議，支持加強數位經濟國際合作，已申請加入《數字經濟夥伴關係協定》。

習近平表示，第四，實現包容可持續發展。要堅持人與自然和諧共生，積極應對氣候變化，促進綠色低碳轉型，努力構建地球生命共同體。中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，支持發展中國家發展綠色低碳能源。中國願同有關各國一道，推進高質量共建「一帶一路」。

習近平表示，要全面落實聯合國2030年可持續發展議程，讓發展成果更多更公平惠及各國人民。今年9月，他在聯合國大會上提出全球發展倡議，旨在推動全球發展邁向平衡協調包容新階段，對推動亞太地區可持續發展具有重要意義。經濟技術合作是亞太經合組織重要合作領域，應該加大投入力度，確保發展中成員從中受益，為亞太地區發展繁榮持續注入新動力。